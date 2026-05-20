Calcio in lutto è morto all’improvviso | aveva solo 22 anni

Da calcionews24.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo del calcio piange la perdita di un giovane calciatore di 22 anni, morto improvvisamente. La notizia ha raggiunto le squadre e i tifosi, lasciando sgomento tra chi conosceva il giocatore e chi seguiva le sue partite. La sua scomparsa si è verificata in modo inaspettato, senza segnali premonitori. La comunità sportiva si trova ora a fare i conti con questa perdita improvvisa, mentre si aspettano eventuali dettagli sulle circostanze.

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