Buoni per minori | nuovi tassi Poste con rendimento fino al 5%

Le Poste hanno annunciato nuovi buoni per minori con un rendimento che arriva fino al 5%. Si tratta di strumenti di risparmio dedicati ai minori, con condizioni che variano in base alla durata dell’investimento. Se si decide di svincolare il buono prima di alcuni anni, il rendimento può ridursi rispetto a quello indicato. La procedura di sottoscrizione online presenta alcune differenze rispetto a quella tradizionale, con specifici passaggi da seguire per completare l’operazione.

? Punti chiave Quanto rende davvero il buono se lo svincoli dopo pochi anni?. Come cambia la procedura se decidi di sottoscriverlo online?. Quali documenti servono per identificare correttamente un bambino piccolo?. Perché bisogna fare attenzione alla scadenza dopo i diciotto anni?.? In Breve Rendimento dal 2% al 5% basato sulla durata del possesso del titolo.. Sottoscrizione digitale tramite libretto Smart o conto BancoPosta per i genitori.. Acquisto possibile fino ai 16 anni e mezzo di età del minore.. Costo di 1,55 euro per la duplicazione del titolo cartaceo.. Poste Italiane ha aggiornato il 6 maggio 2026 i tassi di rendimento per i buoni fruttiferi postali dedicati ai minori, portando la percentuale massima fino al 5% attende il compimento dei diciotto anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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