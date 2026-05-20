Buon compleanno Al Bano Cher Petr Cech Ferruccio de Bortoli…

Oggi si celebrano diversi compleanni di personalità provenienti da ambiti diversi. Tra loro ci sono artisti, sportivi, giornalisti e politici. Alcuni di loro sono noti per le carriere nel mondo dello spettacolo, altri per le attività sportive o nel settore della comunicazione. Sono stati ricordati pubblicamente attraverso messaggi di auguri e post sui social media. La giornata ha visto anche il riconoscimento pubblico di alcune di queste figure, con celebrazioni che si sono svolte in modo privato o pubblico.

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Buon compleanno Al Bano, Fabio Squillante, Diego Abatantuono, Giuliano Pisapia, Ferruccio de Bortoli, Cher, Luigi Angeletti, Erri de Luca, Lello di Gioia, Marco Nosotti, Roberta Pinotti, Monica Maggioni, Antonio Gramsci, Riccardo Chartroux, Gianluca Berti, Gabriele Muccino, Gianluca Grassadonia, Petr Cech, Andrea Lalli, Francesco Minto, Chiara Consolini, Daniela Servillo. Oggi 20 maggio compiono gli anni: Fabio Squillante, giornalista; Damiano Potì, politico; Giancarlo Prato, ex calciatore; Aldo Pancheri, pittore, incisore; Gian Piero Brunetta, storico, critico cinematografico; Al Bano (Albano Carrisi), cantante, cantautore, attore;. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Al Bano, Cher, Petr Cech, Ferruccio de Bortoli… ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video A Cleaner Secretly Sings And Dances, Unaware CEO Has Seen Her And Fallen For Her! Sullo stesso argomento Buon compleanno Giancarlo Basciu, Francesco De Gregori…Buon compleanno Giancarlo Basciu, Francesco De Gregori, Irene Pivetti, Daniel Cohn-Bendit, Salvatore Sciarrino, Abdullah Ocalan, Guido Viceconte,... Buon compleanno Stendardo, Enrico de Angelis, Mertens…Buon compleanno Enrico de Angelis, Stendardo, Mertens, Dani Alves, Lorenzo Santonocito, Cristina Lunghi, Giovanni Rezza, Kovacic, Tony Blair, George...