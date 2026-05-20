Giovedì 21 maggio 2026 alle 18:30 si disputerà lo spareggio tra Brondby e FC Copenaghen. La partita si inserisce nei playoff e coinvolge una squadra che si trova tra la terza e la quarta posizione nel girone in corsa per il titolo e una che invece si colloca al primo posto nel girone retrocessione. La sfida mette di fronte due formazioni con obiettivi diversi e si svolge in un momento molto delicato della stagione.

Strano spareggio quello di questa stagione tra Brondby ed FC Copenaghen. Ricordiamo che si gioca tra la terza o la quarta classificata del girone nel quale si lotta per il titolo e la prima del girone retrocessione. Contro ogni pronostico, l’FCK si è classificato solo settimo al termine della stagione regolare per cui ha giocato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Brondby-FC Copenaghen (playoff giovedì 21 maggio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

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