Brondby-FC Copenaghen playoff giovedì 21 maggio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 21 maggio 2026 alle 18:30 si disputerà lo spareggio tra Brondby e FC Copenaghen. La partita si inserisce nei playoff e coinvolge una squadra che si trova tra la terza e la quarta posizione nel girone in corsa per il titolo e una che invece si colloca al primo posto nel girone retrocessione. La sfida mette di fronte due formazioni con obiettivi diversi e si svolge in un momento molto delicato della stagione.

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Strano spareggio quello di questa stagione tra Brondby ed FC Copenaghen. Ricordiamo che si gioca tra la terza o la quarta classificata del girone nel quale si lotta per il titolo e la prima del girone retrocessione. Contro ogni pronostico, l’FCK si è classificato solo settimo al termine della stagione regolare per cui ha giocato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Brondby-FC Copenaghen (playoff giovedì 21 maggio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici
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