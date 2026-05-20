Brondby-FC Copenaghen playoff giovedì 21 maggio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Serata di derby a Vestegnen

Da infobetting.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 21 maggio 2026 alle 18:30 si disputa il match di playoff tra Brondby e FC Copenaghen, una sfida che si svolge nella regione di Vestegnen. La partita è uno spareggio che coinvolge una squadra tra terza e quarta posizione nel girone di lotta per il titolo e una prima classificata nel girone retrocessione. Questa stagione si presenta con una situazione particolare, dato che l’incontro mette di fronte due formazioni in posizioni diverse, entrambe in cerca di una vittoria che potrebbe decidere il loro futuro nel torneo.

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Strano spareggio quello di questa stagione tra Brondby ed FC Copenaghen. Ricordiamo che si gioca tra la terza o la quarta classificata del girone nel quale si lotta per il titolo e la prima del girone retrocessione. Contro ogni pronostico, l’FCK si è classificato solo settimo al termine della stagione regolare per cui ha giocato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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