Borghesiana atto vandalico nell' impianto appena riqualificato Danneggiata la tensostruttura
Nella zona di Borghesiana, un episodio di vandalismo ha interessato l’impianto sportivo appena riqualificato. La tensostruttura dedicata al volley, recentemente rinnovata, è stata danneggiata durante l’azione di danneggiamento. La polizia è intervenuta sul posto per avviare le indagini e raccogliere elementi utili per identificare i responsabili. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita nell’evento. La Polisportiva Borghesiana ha confermato di aver già avviato le procedure di riparazione.
Un atto vandalico ha colpito la Polisportiva Borghesiana, con la tensostruttura per il volley appena riqualificata che è stata danneggiata. Un episodio che è avvenuto la scorsa notte e che ha colpito la comunità della zona.“Bravata ingiustificata”Sulla vicenda Alessandro Onorato, assessore. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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