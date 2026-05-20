Borghesiana atto vandalico nell' impianto appena riqualificato Danneggiata la tensostruttura

Nella zona di Borghesiana, un episodio di vandalismo ha interessato l’impianto sportivo appena riqualificato. La tensostruttura dedicata al volley, recentemente rinnovata, è stata danneggiata durante l’azione di danneggiamento. La polizia è intervenuta sul posto per avviare le indagini e raccogliere elementi utili per identificare i responsabili. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita nell’evento. La Polisportiva Borghesiana ha confermato di aver già avviato le procedure di riparazione.

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