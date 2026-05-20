Bologna è la città dove si vive meglio in Italia

Da bolognatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna si conferma come una delle città italiane più vivibili, secondo l’ultimo studio intitolato ‘L’Italia e la sua reputazione - Le città’. La ricerca valuta vari aspetti legati alla qualità della vita, alla sicurezza, ai servizi e alle opportunità offerte ai cittadini. Lo studio analizza dati raccolti in diverse aree per determinare i punti di forza delle città italiane. Questa classifica si basa su criteri oggettivi, senza coinvolgere opinioni personali o deduzioni.

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Bologna ancora una volta al vertice delle classifiche sulla vivibilità delle città italiane. Questa volta a decretare i pregi della nostra città è lo studio ‘L’Italia e la sua reputazione - Le città’.Si tratta di una ricerca condotta dall’associazione Italiadecide, che dal 2008 si occupa di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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