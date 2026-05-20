Bollette Sie | il sindaco di Castel di Iudica blocca i pagamenti

Il sindaco di Castel di Iudica ha deciso di bloccare i pagamenti delle bollette emesse dall’azienda che gestisce i servizi energetici. La questione riguarda le modalità di calcolo dei rimborsi per le bollette considerate eccessivamente alte. Sono in corso approfondimenti legali da parte di alcuni sindaci, che stanno valutando eventuali azioni contro la gestione dell’azienda. La situazione coinvolge più amministrazioni comunali interessate dai costi elevati delle utenze e dalle modalità di rimborso previste.

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? Domande chiave Come verranno calcolati i rimborsi per le bollette troppo alte?. Quali azioni legali prenderanno i sindaci contro la gestione Sie?. Perché i consumi registrati risultano così distanti dalla realtà?. Chi dovrà rispondere degli errori tecnici nei sistemi di fatturazione?.? In Breve Sindaco Ruggero Strano convoca riunione urgente con tutti i sindaci soci Sie.. Richiesta blocco riscossioni coatte e rimborsi automatici per le somme non dovute.. Anomalie contabili colpiscono bilanci di botteghe e famiglie di Castel di Iudica.. Valutate azioni legali per verificare errori tecnici o falle nei sistemi Sie.. A Castel di Iudica, il sindaco Ruggero Strano ha denunciato bollette idriche con importi anomali inviate dalla Sie, il servizio idrico etneo, scatenando la protesta di famiglie e imprese locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bollette Sie: il sindaco di Castel di Iudica blocca i pagamenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Realz Casino – Zocken Sie Online Slots und erzielen Sie echte Gewinne in Deutschland Bollette stabili: Octopus blocca i rincari e paga 1 milione di costiOctopus ha deciso di farsi carico interamente della componente DispBT, bloccando l’aumento dei costi energetici per i propri utenti. Bollette idriche anomale, Ruggero Strano convoca i sindaci soci della SIESono tante le segnalazioni arrivate da famiglie e imprese in merito a bollette idriche con importi spropositati e ingiustificati, da parte della SIE, servizio idrico etneo . Queste cartelle pazze […] ... blogsicilia.it Mascali, caos bollette acqua: il Comune scrive a SIE e PrefettoTrasparenza, assistenza e puntualità. Sono queste le richieste perentorie avanzate dall’amministrazione comunale di Mascali nei confronti della SIE (Servizio Idrico Etneo), in merito ad alcune critici ... blogsicilia.it