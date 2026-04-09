Octopus ha scelto di coprire interamente i costi legati alla componente DispBT, evitando così gli aumenti nelle tariffe energetiche per i clienti. La decisione comporta un investimento di circa un milione di euro, mantenendo le bollette stabili nonostante l’aumento dei costi nel settore. La misura riguarda esclusivamente la componente DispBT, senza modificare le altre voci delle fatture energetiche.

Octopus ha deciso di farsi carico interamente della componente DispBT, bloccando l’aumento dei costi energetici per i propri utenti. La mossa economica dell’operatore comporta un esborso di circa 1 milione di euro annui, evitando che la voce tecnica definita dall’Arera venga scaricata sulle bollette dei consumatori. L’impatto dei costi tecnici sulla gestione energetica. La decisione di Octopus tocca direttamente una voce specifica del sistema elettrico: la DispBT. Questa componente, regolata dalle norme dell’autorità Arera, serve a compensare oneri di sistema che gravano sul mercato. Tra questi rientrano le perdite causate dagli allacciamenti non autorizzati, i debiti non saldati dai clienti e le morosità, oltre agli incentivi destinati alla diffusione della bolletta digitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bollette stabili: Octopus blocca i rincari e paga 1 milione di costi

Octopus Energy investe 1 milione di euro per assorbire rincariOctopus Energy, compagnia energetica attiva nelle rinnovabili ha deciso "di assorbire quasi un milione di euro in un anno per proteggere i propri...

I costi della guerra, bollette e gasolio spingono sui rincari: per 511.311 famiglie di Palermo un aggravio di 179 milioniSecondo i dati diffusi dalla Cgia di Mestre, in Sicilia i prezzi delle materie prime tengono ancora.

Argomenti più discussi: Octopus Fissa 12M: blocca il prezzo dell'energia; Blocca il prezzo di luce e gas con Octopus Energy.

Blocca il prezzo di luce e gas con Octopus EnergyOctopus Fissa 12M blocca il prezzo di luce e gas per 12 mesi, offre energia rinnovabile, attivazione veloce e nessun vincolo. Offerta valida fino al 9 aprile 2026. telefonino.net

Blocca il costo dell'energia con Octopus: prezzi fissi per un anno, solo per oggiAncora per oggi è possibile attivare l'offerta Fissa 12M di Octopus Energy, per bloccare il prezzo di luce e gas per un anno. punto-informatico.it

BLOG -I prezzi dell’energia in Italia nel 2026 fra geopolitica e Decreto Bollette di Giorgio Raimondi A inizio 2026 i prezzi energetici italiani erano rimasti stabili ma la chiusura dello Stretto di Hormuz minaccia forti aumenti di gas ed elettricità. Il Decr - facebook.com facebook

Una madre entra in una mensa per i poveri del New Hampshire con due bambini per mano. I piccoli si guardano intorno, lei stringe la borsa come se potesse proteggerla dall’imbarazzo. Ha un lavoro stabile, paga l’affitto e le bollette, ma da mesi la lista della s x.com