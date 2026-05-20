Bilancio in equilibrio | la società editoriale accoglie l' ingresso di sei nuovi soci
Il 14 maggio si è svolta l’assemblea dei soci di una società editoriale che gestisce un canale televisivo e servizi multimediali. Durante l’incontro, sono stati annunciati l’ingresso di sei nuovi soci nella società, che si occupa anche di consulenza in comunicazione e marketing per le aziende. La società ha dichiarato di aver mantenuto un bilancio in equilibrio, senza specificare dettagli sui numeri o sui risultati economici. La riunione ha coinvolto i soci e ha riguardato questioni di gestione e strategia futura.
Si è tenuta il 14 maggio l’assemblea dei soci di Pubblisole Spa, società editoriale che, accanto all’attività televisiva e multimediale a brand Teleromagna, supporta le imprese nello sviluppo di strategie di comunicazione e marketing integrato.“Pubblisole - si legge in una nota - con un capitale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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