Beyond The Dark il gioco che conteneva un malware | com’è potuto succedere?

Da metropolitanmagazine.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È giunta una notizia a dir poco spiacevole per i frequentatori abituali di Steam, la nota piattaforma videoludica creata da Valve. Beyond The Dark, un indie horror gratuito, si è rivelato contenere un malware. Sono state necessarie diverse segnalazioni da parte degli utenti affinché Steam rimuovesse il titolo. Ma, tenendo conto della sicurezza che la piattaforma riesce a garantire, come è potuto succedere? Brutta notizia per chi il gioco lo ha scaricato, ma come è potuto succedere?. È bene precisare che Steam è a tutti gli effetti un ambiente videoludico sicuro, in cui i valori della community e le politiche a favore dei giocatori sono centrali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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