È giunta una notizia a dir poco spiacevole per i frequentatori abituali di Steam, la nota piattaforma videoludica creata da Valve. Beyond The Dark, un indie horror gratuito, si è rivelato contenere un malware. Sono state necessarie diverse segnalazioni da parte degli utenti affinché Steam rimuovesse il titolo. Ma, tenendo conto della sicurezza che la piattaforma riesce a garantire, come è potuto succedere? Brutta notizia per chi il gioco lo ha scaricato, ma come è potuto succedere?. È bene precisare che Steam è a tutti gli effetti un ambiente videoludico sicuro, in cui i valori della community e le politiche a favore dei giocatori sono centrali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Beyond The Dark, il gioco che conteneva un malware: com’è potuto succedere?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Wintersun - Beyond the Dark Sun // TRACK REACT

Sullo stesso argomento

Bimbo muore in piscina davanti ai genitori: la tragica ipotesi, com’è potuto succedereUna tragedia in Italia scuote una comunità e riporta l’attenzione sui rischi legati agli ambienti acquatici.

“In Germania e Svizzera ho potuto mettermi in gioco. In Italia offerte di lavoro in nero o zero risposte”Nel 2005, con una laurea in traduzione conseguita alla Scuola Interpreti e Traduttori di Trieste, Elisa Massi pensava che il passo successivo sarebbe...

Today beyond 260k visitors at the Salone Internazionale del Libro di Torino. A new level of busy! @SalonedelLibro x.com

The Dark Pictures Anthology: Directive 8020 Review Thread reddit