Bellezze Interiori due giorni di appuntamenti a Como | il programma e gli ospiti

Il festival Bellezze Interiori torna a Como per la sua ottava edizione e si svolgerà nel fine settimana del 23 e 24 maggio. L’evento prevede due giorni di appuntamenti con vari ospiti e attività legate al tema della bellezza interiore. La manifestazione si svolgerà in diverse location della città e coinvolgerà partecipanti di diverse età. Sono attesi interventi e incontri che approfondiranno vari aspetti della tematica, con un programma ricco di eventi distribuiti su entrambi i giorni.

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Torna il Festival Bellezze Interiori con la sua ottava edizione, in programma sabato 23 e domenica 24 maggio. Un appuntamento atteso che offrirà a cittadini e turisti l’opportunità di esplorare luoghi segreti e affascinanti, solitamente chiusi al pubblico e di riscoprire Como, e il suo territorio. 🔗 Leggi su Quicomo.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Reborn as useless prince, I'm surrounded by beautiful wives! Cool Sullo stesso argomento Torna Bellezze Interiori, ecco il programma dell'edizione 2026Torna il Festival Bellezze Interiori con la sua ottava edizione, in programma sabato 23 e domenica 24 maggio. Le Bellezze interiori. Giardini privati da vedereCOMO Un fine settimana che apre le porte dei luoghi segreti e affascinanti, solitamente chiusi al pubblico, per riscoprire ... msn.com Bellezze Interiori, due giorni di appuntamenti a Como: il programma e gli ospitiTorna il Festival Bellezze Interiori con la sua ottava edizione, in programma sabato 23 e domenica 24 maggio. Un appuntamento atteso che offrirà a cittadini e turisti l’opportunità di esplorare luoghi ... quicomo.it