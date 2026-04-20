Beautiful streaming replica puntata 20 aprile 2026 | Video Mediaset

Oggi, lunedì 20 aprile 2026, va in onda una nuova puntata di Beautiful, la soap americana molto seguita. Durante l’episodio vengono mostrate le reazioni dei personaggi alla notizia improvvisa della morte di Hollis. La puntata è disponibile anche in replica in streaming attraverso la piattaforma di Video Mediaset. La vicenda si sviluppa in un clima di shock e sorpresa tra i protagonisti.

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 20 aprile – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna la notizia della morte di Hollis colpisce tutti come un fulmine a ciel sereno. Hollis era benvoluto da tutti, persino da Steffy. Li supervisiona l’autopsia. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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