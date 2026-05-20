Durante una giornata di attività sportive presso la Greenburn School di East Kilbride, una bambina di 8 anni è rimasta coinvolta in un incidente mentre si trovava sulla sedia a rotelle. La bambina è caduta e, dopo l'incidente, è stata soccorsa dai presenti. Nonostante i tentativi di rianimarla, è deceduta poco dopo. La polizia ha avviato un'indagine per chiarire le dinamiche dell'accaduto e verificare eventuali responsabilità. La scuola ha espresso cordoglio per la scomparsa della ragazza.

Una bambina di 8 anni è morta dopo un incidente avvenuto durante una giornata dedicata alle attività sportive presso la Greenburn School, a East Kilbride. La piccola era caduta dalla propria sedia a rotelle mentre partecipava a un evento organizzato dall’istituto scolastico. La caduta durante le attività sportive. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di venerdì scorso durante una manifestazione sportiva scolastica. Secondo le prime ricostruzioni, la bambina avrebbe riportato una caduta dalla sedia a rotelle dopo aver preso parte a una gara. In un primo momento le sue condizioni non erano apparse particolarmente gravi. Per precauzione era stata accompagnata in ospedale, dove era stata sottoposta ad accertamenti medici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bambina muore dopo una caduta dalla sedia a rotelle durante una giornata sportiva a scuola

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Multi SubA Modern Mind Entered the Warring States and Shocked Every Scholar Alive

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