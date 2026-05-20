Autotrasporto la delicata fase di ristrutturazione è alle spalle | il gruppo Vignali acquisito dall' azienda umbra

Dopo un periodo di ristrutturazione, il gruppo Vignali Logistic Service Provider è stato acquisito da un'azienda umbra. La società, attiva nel settore dell'autotrasporto a Cesena dal 2006, ha origini che risalgono al 1986 e impiega circa 250 dipendenti. La flotta comprende un numero rilevante di mezzi, mentre il fatturato annuo si aggira intorno ai 50 milioni di euro. La fase di transizione è ora conclusa, e l'azienda riprende con una nuova configurazione.

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Nuova vita per Vignali Logistic Service Provider, storica azienda di trasporti operativa a Cesena dal 2006 e sorta nel 1986, che conta 250 dipendenti, altrettanti mezzi e 50 milioni di fatturato. Dopo una fase delicata di ristrutturazione aziendale c'è un cambio di proprietà.“Si apre una fase di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Gruppo Vignali in ansia: “Urgente ricapitalizzare per il futuro dell’azienda”Cesena, 11 maggio 2026 – Forte preoccupazione per il futuro del gruppo Vignali, 250 dipendenti e 50 milioni di fatturato. Autotrasporto: ETS2 e gasolio più caro, cosa cambia davvero per il trasporto su stradaETS2 e diesel più caro: dal 2028 aumentano i costi per l’autotrasporto. Ecco cosa cambia per aziende e flotte. trasporti-italia.com Autotrasporto italiano sotto pressione: meno imprese, più concentrazione e nuove sfide per il settoreIl settore dell’autotrasporto in Italia sta attraversando una fase di profonda trasformazione, spinta da inchieste giudiziarie, ... telenord.it