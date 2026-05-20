Autotrasporto la delicata fase di ristrutturazione è alle spalle | il gruppo Vignali acquisito dall' azienda umbra
Dopo un periodo di ristrutturazione, il gruppo Vignali Logistic Service Provider è stato acquisito da un'azienda umbra. La società, attiva nel settore dell'autotrasporto a Cesena dal 2006, ha origini che risalgono al 1986 e impiega circa 250 dipendenti. La flotta comprende un numero rilevante di mezzi, mentre il fatturato annuo si aggira intorno ai 50 milioni di euro. La fase di transizione è ora conclusa, e l'azienda riprende con una nuova configurazione.
Nuova vita per Vignali Logistic Service Provider, storica azienda di trasporti operativa a Cesena dal 2006 e sorta nel 1986, che conta 250 dipendenti, altrettanti mezzi e 50 milioni di fatturato. Dopo una fase delicata di ristrutturazione aziendale c'è un cambio di proprietà.“Si apre una fase di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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