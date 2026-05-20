Arte e inclusione a Barriera di Milano | al via la prima edizione del Mus-e Festival

Da torinotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 22 e sabato 23 maggio si tiene a Torino la prima edizione del Mus-e Festival, una manifestazione culturale organizzata dalla Fondazione Mus-e Italia. L'evento si svolge presso la Barriera di Milano, un quartiere noto per le iniziative di inclusione sociale e culturale. La manifestazione mira a utilizzare l'arte come strumento per contrastare la povertà educativa, coinvolgendo diverse realtà del territorio e promuovendo attività artistiche rivolte a bambini e giovani. La manifestazione si svolge in un fine settimana e si concentra su laboratori e spettacoli.

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Venerdì 22 e sabato 23 maggio Torino ospita la prima edizione del Mus-e Festival, una manifestazione culturale promossa dalla Fondazione Mus-e Italia per contrastare la povertà educativa attraverso i linguaggi dell'arte. L'iniziativa, nata sulla scia dell'ampia attività laboratoriale svolta nelle. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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