Arezzo si prepara alle elezioni comunali di fine maggio, con 73.345 cittadini chiamati a votare per scegliere il nuovo sindaco e il Consiglio Comunale. La consultazione si svolgerà domenica 24 e lunedì 25, e quest’anno i votanti dovranno presentare, oltre alla tessera elettorale e alla carta d’identità, anche la lettera iniziale del proprio nome. La modalità di voto è stata modificata, e in passato si formavano file di uomini e donne, ora le preferenze vengono espresse in ordine alfabetico.

Domenica 24 e lunedì 25 maggio gli aretini tornano alle urne. In 73.345 sono chiamati a scegliere sindaco e Consiglio Comunale, armati di tessera elettorale, carta d’identità e, da quest’anno, pure della consapevolezza della propria iniziale. Sì, perché il vecchio sistema “uomini a destra, donne a sinistra” è finito in soffitta insieme ai gettoni del telefono e alle promesse elettorali mantenute. Dopo il decreto legge del marzo 2025, le liste elettorali sono diventate alfabetiche: ai seggi non troveremo più le classiche divisioni per sesso ma le più moderne e democratiche “A-L” e “M-Z”. Finalmente il caos sarà inclusivo. Chi ha votato al referendum di marzo aveva già avuto un assaggio della rivoluzione: meno distinzione di genere, più ansia da cognome dimenticato. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo al voto: addio file “uomini-donne”, ora si litiga in ordine alfabetico

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