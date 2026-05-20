Un’azienda specializzata in soluzioni di intelligenza artificiale annuncia l’introduzione di nuove funzionalità dedicate all’automazione agentica e allo sviluppo di processi guidati dall’IA. Queste innovazioni mirano a migliorare l’efficienza nelle attività aziendali, affrontando compiti complessi attraverso tecnologie avanzate. La piattaforma aggiornata permette di ottimizzare le operazioni e di ottenere risultati più rapidi e affidabili, con un focus specifico sull’integrazione delle nuove funzionalità all’interno dei processi esistenti.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Le nuove funzionalità nell’automazione agentica e nello sviluppo spec-driven assistito dall’IA trasformano il lavoro complesso. MILANO, 20 maggio 2026 PRNewswire — Appian Nasdaq: APPN ha annunciato oggi miglioramenti alla propria Piattaforma, tra cui lo sviluppo spec-driven assistito dall’IA e l’integrazione del Model Context Protocol (MCP) per gli agenti. Ancorando l’IA all’interno dei processi, Appian elimina i principali ostacoli al valore dell’intelligenza artificiale: dati frammentati e mancanza di affidabilità e controllo. I modelli di processo offrono la struttura necessaria per fornire risultati in modo sicuro e su vasta scala. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Appian evolve l’IA nei Processi per conseguire risultati aziendali su vasta scala

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Oltre i modelli: come l’IA trasforma i processi in asset aziendaliL’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle aziende sta cambiando radicalmente il modo in cui le organizzazioni gestiscono i processi,...

Missili su Tel Aviv e Israele avverte l'Iran: "Attacco su vasta scala contro Teheran"Nella notte raid israeliani su Teheran e altre città iraniane, con danni anche a un ospedale ad Ahvaz.

Appian evolve l'IA nei Processi per conseguire risultati aziendali su vasta scalaLe nuove funzionalità nell'automazione agentica e nello sviluppo spec-driven assistito dall'IA trasformano il lavoro complesso. adnkronos.com

Appian integra l'IA agentica nei processi di business per offrire un valore aziendale scalabile e governabileDENVER, CO., 29 aprile 2025 /PRNewswire/ -- Appian (NASDAQ: APPN) ha annunciato oggi nuove funzionalità nella piattaforma di IA agentica per aiutare le aziende a creare, implementare e scalare ... adnkronos.com