Aperitivi sul sentiero delle statue parlanti a Castelnuovo Val di Cecina

A Castelnuovo Val di Cecina, il Circolo Arci Rinascita e il collettivo Organetti Circolari organizzano una serie di aperitivi nel mese di maggio lungo il sentiero delle statue parlanti. L'iniziativa mira a coinvolgere i partecipanti in un’esperienza culturale che combina il relax del momento conviviale con l’arte pubblica. Gli appuntamenti sono programmati per diverse serate e prevedono incontri con musica, letture e approfondimenti sul patrimonio artistico locale. L’evento si svolge in un contesto aperto e all’aperto, valorizzando il territorio e le sue installazioni artistiche.

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