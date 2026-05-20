Aperitivi sul sentiero delle statue parlanti a Castelnuovo Val di Cecina
A Castelnuovo Val di Cecina, il Circolo Arci Rinascita e il collettivo Organetti Circolari organizzano una serie di aperitivi nel mese di maggio lungo il sentiero delle statue parlanti. L'iniziativa mira a coinvolgere i partecipanti in un’esperienza culturale che combina il relax del momento conviviale con l’arte pubblica. Gli appuntamenti sono programmati per diverse serate e prevedono incontri con musica, letture e approfondimenti sul patrimonio artistico locale. L’evento si svolge in un contesto aperto e all’aperto, valorizzando il territorio e le sue installazioni artistiche.
Il Circolo Arci Rinascita di Castelnuovo Val di Cecina, in collaborazione col collettivo Organetti Circolari, presentano una rassegna culturale unica nel suo genere per animare gli aperitivi di maggio. Presso Piazza XX Settembre a Castelnuovo Val di Cecina (PI), prende il via il ciclo di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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