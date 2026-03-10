Disastro sfiorato ad Aragona impianto di gestione di rifiuti illegale | il rischio era altissimo

A Aragona, i Carabinieri hanno scoperto un impianto di gestione rifiuti illegale e hanno deferito l’amministratore per presunte violazioni ambientali. Gli accertamenti hanno evidenziato che il rischio di danni ambientali era molto elevato. L’intervento si è concluso con il sequestro del sito e l’apertura di un procedimento penale. L’indagato dovrà rispondere delle accuse di gestione illecita dei rifiuti.

Deferimento alla Procura della Repubblica di Agrigento di un'attività ispettiva condotta dai Carabinieri presso un impianto di gestione dei rifiuti ad Aragona. L'amministratore unico della società è stato ritenuto responsabile di presunte violazioni della normativa ambientale e della disciplina in materia di prevenzione incendi. Controlli congiunti e accertamenti nell'impianto Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l'operazione si è svolta grazie alla collaborazione tra la Stazione dei Carabinieri di Aragona, il Centro Anticrimine Natura dei Carabinieri di Agrigento, personale tecnico dell'ARPA Sicilia e i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Agrigento.