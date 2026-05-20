andate a un concerto di levante se avete il cuore spezzato

La cantautrice siciliana ha concluso il suo tour nei locali e si sta preparando a riprendere le esibizioni all'aperto nelle città italiane. Dopo le performance nei club, si concentrerà su nuove date in spazi aperti, coinvolgendo il pubblico in diverse località del paese. La sua musica continuerà ad accompagnare gli spettatori durante questa fase di tournée, offrendo un'opportunità di ascolto dal vivo in ambienti differenziati rispetto alle serate in locali chiusi.

«Dobbiamo fare veloce perché ho una scaletta da pazzi», ha detto all'inizio del concerto. Ventotto brani, cuciti insieme perfettamente per raccontare chi è stata Levante in questi diciassette anni di carriera: da Sei tu, presentato all’ultimo festival di Sanremo e di cui ha firmato da sola testo e musica, passando per Gesù Cristo sono io, che ci fa entrare nel microcosmo di due amanti - vittima e carnefice-, fino a una struggente interpretazione acustica di Abbi cura di te, che Levante ha scelto di cantare in mezzo al pubblico, esattamente come avrebbe fatto dieci anni fa, quando è nata quella canzone. In platea ad ascoltarla c'era anche Alma Futura, sua figlia, che dormiva tra le braccia del papà Pietro Palumbo, suo compagno dal 2020. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Levante - SEI TU (Official Video - Sanremo 2026)

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