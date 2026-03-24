Stress e sofferenza cardiaca | esiste davvero il cuore spezzato?

Da agrigentonotizie.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quante volte abbiamo sentito dire “mi si è spezzato il cuore”? Non è solo un modo di dire. In alcuni casi, lo stress emotivo intenso può provocare una vera e propria sofferenza cardiaca. Esiste infatti una condizione chiamata sindrome di Takotsubo, nota anche come “sindrome del cuore spezzato”, che può simulare in tutto e per tutto un infarto miocardico. Ma il legame tra stress e cuore è ancora più profondo: anche lo stress quotidiano, soprattutto se prolungato, può avere effetti concreti e pericolosi sulla salute cardiovascolare. Cuore matto? Potrebbero essere extrasistoli: cosa sono e quando preoccuparsi Cos’è la sindrome del cuore spezzato? E a quali sintomi prestare attenzione La sindrome di Takotsubo è una disfunzione temporanea del muscolo cardiaco, spesso scatenata da lutti, forti emozioni, conflitti o stress fisico importante. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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