A Ancona un uomo di 35 anni di Gualdo Tadino si trova davanti a un procedimento penale con l’accusa di esercizio abusivo della professione infermieristica. La sua attività presso un centro diagnostico locale durava da circa dieci anni, ma è stato scoperto che non possedeva né la laurea in Infermieristica né l’iscrizione all’albo professionale. La vicenda riguarda un periodo durante il quale l’uomo ha svolto funzioni di infermiere senza averne i requisiti necessari.

ANCONA - Non aveva né la laurea in Infermieristica, né l’iscrizione all’albo il 35enne di Gualdo Tadino che è finito alla sbarra con l’accusa di esercizio abusivo della professione e truffa ai danni dello Stato. L’uomo, in servizio presso l’ospedale di Fabriano fino al maggio 2025, era stato assunto per la prima volta dall’allora Asur di Ancona con la qualifica di infermiere nel 2015, per un breve contratto a termine. La svolta Di contratto determinato in contratto determinato tra il 2016 e il 2020, nel 2021 era addirittura riuscito a guadagnare l’agognata stabilizzazione. Peccato che non fosse davvero un infermiere, almeno secondo quanto emerso dalle indagini successive, nonostante se la cavasse più che discretamente sul campo, come chi la scuola l’ha sì frequentata ma senza mai arrivare alla laurea. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Ancona, fa l?infermiere all?Ast per dieci anni poi (finalmente) viene scoperto: non è laureato e non è iscritto all?albo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Infermiere si fa sacerdote a 56 anni. Con lui un giovane laureato ternanoL’uno, infermiere, si fa sacerdote a 56 anni; l’altro, due lauree, intraprende la stessa strada a 35 anni.

Stop ai 'finti artigiani', esultano i produttori pugliesi: "Multe per chi non è iscritto all'Albo Imprese"Una vera e propria rivoluzione normativa è pronta a scattare tra pochi giorni, segnando un confine netto tra chi l'artigiano lo fa davvero e chi,...

Ancona, fa l’infermiere all’Ast per dieci anni poi (finalmente) viene scoperto: non è laureato e non è iscritto all’alboANCONA - Non aveva né la laurea in Infermieristica, né l’iscrizione all’albo il 35enne di Gualdo Tadino che è finito ... msn.com

Giornata mondiale della celiachia: l’importanza della prevenzione e della sicurezza alimentare sul territorio | Cronache Ancona x.com

Ancona, Salesi choc, papà aggredisce un infermiere. Il figlio dimesso, ma stava ancora male. L’operatore: Sembrava indemoniatoQuello dell’infermiere 53enne del Salesi non sembra un racconto che possa riferirsi al pronto soccorso di un ospedale, invece l’attualità ci ha abituati a casi simili. Un paio di settimane fa ... corriereadriatico.it