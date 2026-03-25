infermiere si fa sacerdote a 56 anni con lui un giovane laureato ternano

A 56 anni, un infermiere ha deciso di intraprendere il percorso verso il sacerdozio. Accanto a lui, un giovane laureato di 35 anni ha scelto di seguire la stessa strada, dopo aver conseguito due lauree. Questi due uomini si sono avvicinati alla vita religiosa in momenti diversi, entrambi decidendo di cambiare direzione professionale e personale.

L’uno, infermiere, si fa sacerdote a 56 anni; l’altro, due lauree, intraprende la stessa strada a 35 anni. Il primo è Mariano Di Persio, originario di Roma ma ternano d’adozione, da oltre trent’anni infermiere professionale all’ospedale Santa Maria; il secondo è Matteo Bergonzini, ternano, laureato in Lettere alla Sapienza e in Teologia alla Pontificia Università Lateranense. Entrambi sono attualmente seminaristi e domenica 12 aprile alle 17 in Cattedrale, per imposizione delle mani del vescovo Francesco Soddu saranno ordinati diaconi, in cammino verso la consacrazione sacerdotale. La celebrazione rappresenterà anche il saluto di monsignor Soddu alla comunità diocesana e alla cittadinanza, prima del suo trasferimento a Sassari dove farà l’ingresso il 18 aprile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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