All' ospedale di Pontedera avviati i trattamenti con plasma ricco di piastrine per la medicina rigenerativa ortopedica

Dal 5 maggio, all’ospedale di Pontedera sono iniziati i trattamenti con plasma ricco di piastrine autologo, una procedura utilizzata nella medicina rigenerativa per trattare problemi muscolari, tendinei e articolari. La terapia coinvolge il prelievo di sangue del paziente, che viene poi processato per estrarne il plasma arricchito di piastrine, da reiniettare nelle zone interessate. La tecnica viene applicata principalmente a spalle, anche, ginocchia e altre articolazioni, con l’obiettivo di favorire la riparazione dei tessuti danneggiati.

Dallo scorso 5 maggio anche all’ospedale 'Felice Lotti' di Pontedera sono attivi i trattamenti con plasma ricco di piastrine (PRP) autologo, una metodica nell’ambito della medicina rigenerativa applicata alle patologie dei muscoli e dei tendini e delle articolazioni: spalla, anca, ginocchio e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Puglia, approvato il Piano Sangue 2026: più plasma, digitalizzazione e medicina rigenerativaDocumento strategico che punta a consolidare l’autosufficienza della Puglia e a innovare profondamente i percorsi di cura per i cittadini La Giunta...

25 articoli scientifici pubblicati negli ultimi cinque anni: il traguardo della Medicina Interna dell'ospedale di Pontedera"L’ultimo lavoro pubblicato - spiega Meini - è stato realizzato in collaborazione con il nostro servizio di Microbiologia e con quello dell’Azienda...

Malori al magazzino Lidl di Pontedera: tre persone in ospedale ift.tt/0N1wMDA ift.tt/Puf1p5d x.com

All'ospedale di Pontedera avviati i trattamenti con plasma ricco di piastrine per la medicina rigenerativa ortopedicaIl processo consente di ottenere ottimi risultati in alcune patologie dei muscoli, dei tendini e delle articolazioni ... pisatoday.it

Aggressioni ai sanitari, incontro tra carabinieri e personale del 118 al Lotti di PontederaAll’ospedale Lotti di Pontedera incontro tra Carabinieri e personale sanitario su sicurezza e aggressioni ai medici ... gonews.it