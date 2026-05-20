Allerta alimentare prodotto ritirato | È in molte case in Italia
Il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro di un lotto di polpa di bovino macinata surgelata con il marchio Dottor Fox, a causa di un'allerta alimentare. La notifica riguarda numerose abitazioni in Italia, dove il prodotto potrebbe essere presente. Non sono ancora state comunicate informazioni su eventuali rischi per la salute o sui motivi specifici del richiamo. La raccomandazione è di verificare la presenza del lotto interessato e di evitare il consumo del prodotto.
Nuovo richiamo alimentare segnalato dal Ministero della Salute per un lotto di polpa di bovino macinata surgelata a marchio Dottor Fox. Il provvedimento è stato adottato a scopo precauzionale a causa di uno stato microbiologico non definito, che non consente di garantire la piena sicurezza del prodotto. Il prodotto interessato. Il richiamo riguarda: Polpa di bovino macinata surgelata Dottor Fox. Confezioni da 500 grammi e 1 chilogrammo. Lotto: A1426. Termine minimo di conservazione: 032028. Il prodotto è realizzato dalla Fox Service Srl presso lo stabilimento di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, identificato dal marchio ABP5520PETPR3. Perché è stato ritirato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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