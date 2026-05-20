Allerta alimentare prodotto ritirato | È in molte case in Italia

Il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro di un lotto di polpa di bovino macinata surgelata con il marchio Dottor Fox, a causa di un'allerta alimentare. La notifica riguarda numerose abitazioni in Italia, dove il prodotto potrebbe essere presente. Non sono ancora state comunicate informazioni su eventuali rischi per la salute o sui motivi specifici del richiamo. La raccomandazione è di verificare la presenza del lotto interessato e di evitare il consumo del prodotto.

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