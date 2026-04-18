Un richiamo alimentare è stato annunciato dal ministero, che ha disposto il ritiro di un prodotto dai supermercati italiani. La notifica riguarda un lotto specifico, e i clienti sono stati invitati a verificare se hanno acquistato l’articolo in questione. La decisione segue controlli di routine e la presenza di un possibile rischio per la salute dei consumatori. Nessuna altra informazione sui dettagli del prodotto è stata comunicata.

Un nuovo richiamo alimentare riporta l’attenzione sulla sicurezza dei prodotti in vendita nei supermercati italiani. Si tratta di un provvedimento urgente che riguarda un alimento molto diffuso, finito sotto osservazione per un possibile rischio microbiologico segnalato durante i controlli. L’allerta è stata pubblicata sul sito del Ministero della Salute e riguarda un lotto di Salametto tipo Milano prodotto da Salumificio Colombo Luigi srl, con sede a Lecco. Il lotto specifico coinvolto nel richiamo è identificato con il codice L271(0501) e ha un termine minimo di conservazione fissato all’ 8 giugno 2026. Il prodotto è stato distribuito in confezioni preincartate da 160 grammi.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Allarme nei supermercati, il prodotto ritirato dagli scaffali: l’allerta del ministero

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