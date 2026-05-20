Alessia Marcuzzi e Tiago Schietti sono stati fotografati insieme durante un weekend a Positano. La coppia ha trascorso del tempo in compagnia, vivendo momenti di intimità tra le strade del borgo costiero. Le immagini mostrano i due mentre si muovono tra locali e passeggiate sulla spiaggia, condividendo l’atmosfera della località. La loro relazione sembra aver preso una piega più seria, con loro che si trovano tra l’Italia e il Brasile, come evidenziato dagli scatti pubblicati recentemente.

Paparazzati a Positano Alessia Marcuzzi e Tiago Schietti mentre trascorrono un romantico weekend. La coppia adesso fa sul serio e si vive questo amore tra l'Italia e il Brasile OrmaiAlessia Marcuzzi e Tiago Schietti non si nascondono piùe sono pronti a viversi questa storia anche in Italia. Infatti sui social hanno ufficializzato la loro relazione, quandolei è stata in vacanza in Brasile, il Paese di cui lui è originario, ma adessoChili ha beccato a Positano, mentre trascorrono un romantico weekend. I due stanno vivendo una relazione a distanza, infattilui lavora in Brasile e qui ha un figlio piccolo, mentre lei vive a Roma con sua figlia Mia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Alessia Marcuzzi e Tiago Schietti: la passione esplode a Positano

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Alessia Marcuzzi e il nuovo fidanzato stanno vivendo una storia impossibile: sapete come è iniziata

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