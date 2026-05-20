Alessandra Mussolini trionfa al Grande Fratello Vip 2026 | vittoria a sorpresa nella finalissima
Alessandra Mussolini ha vinto l’ottava edizione del Grande Fratello Vip, battendo Antonella Elia nel televoto finale andato in onda martedì 19 maggio su Canale 5. La finale ha visto la partecipazione di diversi concorrenti, con la Mussolini che ha ottenuto il maggior numero di voti da parte del pubblico. La vittoria è stata annunciata alla fine della trasmissione, con l’ex parlamentare che ha superato gli altri finalisti e si è aggiudicata il titolo.
È Alessandra Mussolini la vincitrice dell’ottava edizione del Grande Fratello Vip. Nella finalissima andata in onda martedì 19 maggio su Canale 5, l’ex parlamentare ha conquistato il pubblico da casa battendo all’ultimo televoto flash Antonella Elia, che si è classificata seconda. Terzo posto invece per il ballerino Raimondo Todaro. Il pubblico ha premiato Alessandra Mussolini con il 55,95% delle preferenze, al termine di un percorso che, settimana dopo settimana, l’ha trasformata in una delle protagoniste assolute del reality. La vittoria dopo un percorso intenso nella Casa. La permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip ha mostrato al pubblico un lato inedito della vincitrice. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Alessandra Mussolini vince il Grande Fratello Vip 2026 tra polemiche e cachet record
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