Alessandra Mussolini trionfa al Grande Fratello Vip 2026 | vittoria a sorpresa nella finalissima

Alessandra Mussolini ha vinto l’ottava edizione del Grande Fratello Vip, battendo Antonella Elia nel televoto finale andato in onda martedì 19 maggio su Canale 5. La finale ha visto la partecipazione di diversi concorrenti, con la Mussolini che ha ottenuto il maggior numero di voti da parte del pubblico. La vittoria è stata annunciata alla fine della trasmissione, con l’ex parlamentare che ha superato gli altri finalisti e si è aggiudicata il titolo.

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