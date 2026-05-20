Alessandra Mussolini svuota la Casa del GF Vip | la lista degli oggetti rubati è surreale con tanto di cactus

Nel penultimo giorno di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, mentre i concorrenti preparavano le valigie, Alessandra Mussolini ha portato via diversi oggetti dalla casa. Tra gli articoli rubati ci sono stati oggetti di valore e alcuni elementi insoliti, tra cui un cactus. La lista dei beni sottratti include anche altri oggetti personali e decorativi presenti nell'abitazione del reality show. La questione è diventata oggetto di attenzione mediatica, considerando la natura sorprendente degli oggetti prelevati.

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Nel penultimo giorno di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, mentre i concorrenti si dedicavano al rituale delle valigie, Alessandra Mussolini ha deciso di portare a casa qualcosa in più dei semplici ricordi. Una tradizione non scritta che da anni caratterizza il reality: prendere piccoli cimeli dalla Cas a prima di lasciare definitivamente quello che per settimane è stato un mondo a parte. Ma l’ex europarlamentare non si è limitata a un souvenir discreto, visto che ha organizzato una vera e propria operazione di recupero oggetti, nascondendo il bottino in un borsone nero riposto nell’armadio, lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Alessandra Mussolini “svuota” la Casa del GF Vip: la lista degli oggetti rubati è surreale (con tanto di cactus) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Alessandra Mussolini: «Io al Gf Vip I miei figli non mi parlano più» Sullo stesso argomento Alessandra Mussolini “ruba” oggetti dalla Casa del GF Vip: dal pentolino al cactusA poche ore dalla finale del Grande Fratello Vip 2026 i concorrenti hanno raccolto i loro effetti personali e fatto i bagagli. Alessandra Mussolini “svuota” la Casa del GF VipLa finale del Grande Fratello Vip 2026 continua a far discutere anche a telecamere spente. GF Vip, #AlessandraMussolini Svuota la Casa: Il Furto Prima della Finale. Ecco la Lista della Refurtiva #gfvip x.com Alessandra Mussolini trionfa al GF Vip, piove un'offerta: opinionista di...eri sera, 19 maggio 2026, si è concluso il Grande Fratello VIP con la proclamazione della vincitrice Alessandra Mussolini. Scopriamo che ... alfemminile.com GF Vip, Alessandra Mussolini Svuota la Casa: Il Furto Prima della Finale. Ecco la Lista della RefurtivaAlessandra Mussolini svuota la Casa del GF Vip! L'ex europarlamentare ruba pentole, mestoli e persino un cactus prima della finale ... mondotv24.it