Alessandra Mussolini svuota la Casa del GF Vip | la lista degli oggetti rubati è surreale con tanto di cactus
Nel penultimo giorno di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, mentre i concorrenti preparavano le valigie, Alessandra Mussolini ha portato via diversi oggetti dalla casa. Tra gli articoli rubati ci sono stati oggetti di valore e alcuni elementi insoliti, tra cui un cactus. La lista dei beni sottratti include anche altri oggetti personali e decorativi presenti nell'abitazione del reality show. La questione è diventata oggetto di attenzione mediatica, considerando la natura sorprendente degli oggetti prelevati.
Nel penultimo giorno di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, mentre i concorrenti si dedicavano al rituale delle valigie, Alessandra Mussolini ha deciso di portare a casa qualcosa in più dei semplici ricordi. Una tradizione non scritta che da anni caratterizza il reality: prendere piccoli cimeli dalla Cas a prima di lasciare definitivamente quello che per settimane è stato un mondo a parte. Ma l’ex europarlamentare non si è limitata a un souvenir discreto, visto che ha organizzato una vera e propria operazione di recupero oggetti, nascondendo il bottino in un borsone nero riposto nell’armadio, lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere. 🔗 Leggi su Screenworld.it
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