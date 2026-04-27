Lei alle spalle… Grande Fratello Vip il video con Alessandra Mussolini e le critiche del pubblico

Nelle ultime ore, all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, si sono registrate tensioni prima della diretta condotta da Ilary Blasi. Un video ha mostrato Alessandra Mussolini in un momento che ha attirato molte critiche da parte del pubblico. La scena ha suscitato reazioni immediate sui social, mentre i concorrenti si sono confrontati tra loro. La puntata si prepara a essere caratterizzata da ulteriori sviluppi.

Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello Vip a poche ore della nuova puntata in diretta condotta da Ilary Blasi. Tra alcuni concorrenti la convivenza è diventata sempre più difficile, con scontri diretti e malumori ormai espliciti. Il livello di sopportazione reciproca sembra aver superato il limite, soprattutto tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia, ai ferri corti da giorni. Ma Antonella è in tensione anche con Paola Caruso. Nel bagno della Casa le tre protagoniste sono state al centro di uno scambio di battute al veleno. Da una parte Alessandra e Paola, compatte, dall’altra Antonella, pronta a difendersi anche in minoranza. “Mamma mia che delusion, ma potente potentissima, due su due ne ho toppate”, ha iniziato a dire Paola ad Alessandra, parlando ad alta voce in modo che Antonella, lì vicino, sentisse.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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