Al Vito Fazzi ascensori rotti infiltrazioni e accessi bloccati per i disabili | la denuncia
Negli ultimi mesi, sono state segnalate numerose criticità all’interno dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, tra cui ascensori fuori uso, infiltrazioni d’acqua e accessi ai reparti spesso inaccessibili, in particolare per le persone con disabilità. La situazione riguarda sia le aree interne della struttura che gli ingressi principali, creando difficoltà di movimento e di accesso per molti utenti. La denuncia è stata resa pubblica da cittadini e rappresentanti di associazioni locali.
LECCE – Accedere ai reparti dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce o persino varcare la soglia d’ingresso della struttura è diventato da ormai troppo tempo un percorso a ostacoli insostenibile, specialmente per i cittadini più fragili. È quanto denuncia la Funzione pubblica di Cgil.Le criticità. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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