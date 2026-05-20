Al Vito Fazzi ascensori rotti infiltrazioni e accessi bloccati per i disabili | la denuncia

Negli ultimi mesi, sono state segnalate numerose criticità all’interno dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, tra cui ascensori fuori uso, infiltrazioni d’acqua e accessi ai reparti spesso inaccessibili, in particolare per le persone con disabilità. La situazione riguarda sia le aree interne della struttura che gli ingressi principali, creando difficoltà di movimento e di accesso per molti utenti. La denuncia è stata resa pubblica da cittadini e rappresentanti di associazioni locali.

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