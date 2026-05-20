Al Vito Fazzi ascensori rotti infiltrazioni e accessi bloccati per i disabili | la denuncia

Da lecceprima.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi mesi, sono state segnalate numerose criticità all’interno dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, tra cui ascensori fuori uso, infiltrazioni d’acqua e accessi ai reparti spesso inaccessibili, in particolare per le persone con disabilità. La situazione riguarda sia le aree interne della struttura che gli ingressi principali, creando difficoltà di movimento e di accesso per molti utenti. La denuncia è stata resa pubblica da cittadini e rappresentanti di associazioni locali.

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LECCE – Accedere ai reparti dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce o persino varcare la soglia d’ingresso della struttura è diventato da ormai troppo tempo un percorso a ostacoli insostenibile, specialmente per i cittadini più fragili. È quanto denuncia la Funzione pubblica di Cgil.Le criticità. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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