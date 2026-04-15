Ascensori che non funzionano nelle case popolari Asia Usb | Disabili bloccati in casa

In alcune case popolari, gli ascensori non funzionano più da settimane, lasciando molte persone, soprattutto disabili, bloccate in casa. La situazione ha causato disagio e difficoltà di movimento per coloro che dipendono da questi mezzi per uscire e entrare nelle proprie abitazioni. La mancanza di assistenza ha portato a proteste da parte di rappresentanti sindacali, che chiedono interventi immediati per risolvere il problema.

Un disservizio che appare banale, ma che risulta d'impatto sulle vite di chi conta proprio su quello per muoversi. Il sindacato inquilini Asia Usb torna a denunciare ascensori non funzionanti presso le case popolari, in particolare di via Norvegia. Al civico 10, scrive in una nota il sindacato.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sesto, ascensori (ancora) in tilt: "Anziani e disabili bloccati in casa" Incendio divampa nelle case popolari: stabile sgomberato e famiglie senza casaIncendio a Cologno Monzese, nell'hinterland nord-est di Milano, verso le tre e mezza di pomeriggio di mercoledì 8 aprile. Contenuti utili per approfondire Macerata, gli ascensori per il centro funzionano a singhiozzo. La protesta: «Vanno sostituiti»MACERATA Ascensori per il centro storico, scoppiano le lamentele di residenti, studenti e lavoratori spesso alle prese con il disservizio di cabine chiuse perché in riparazione a causa di guasti ... corriereadriatico.it Viaggio lungo la metro B, impianti a singhiozzo nei nodi strategiciColosseo, Termini, Tiburtina. Stazioni principali della linea B della metropolitana e tutte presentano dei problemi: scale mobili a singhiozzo, ascensori fermi e bagni non funzionanti. La blu è la ... iltempo.it