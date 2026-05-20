Al via Zenit 6 milioni per l' inclusione digitale di disabili e invalidi

Il Fondo per la Repubblica Digitale lancia "Zenit", un bando da 6 milioni di euro per sostenere progetti di inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità e invalidità. L'iniziativa nasce da un protocollo d'intesa siglato tra il Fondo per la Repubblica Digitale impresa sociale e il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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Al via Zenit: 6 milioni per l'inclusione sociale di persone con disabilità e/o invalidità

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