Zenit Fondo per la Repubblica digitale | gara da 6 mln per l’inclusione di persone disabili

È stato avviato un bando pubblico con un budget di sei milioni di euro, destinato a finanziare progetti che promuovono l’inclusione delle persone con disabilità attraverso iniziative innovative e sperimentali. Il fondo mira a migliorare le competenze digitali di queste persone, supportando interventi che favoriscano la loro partecipazione sociale e lavorativa. La gara è rivolta a soggetti che intendono sviluppare soluzioni volte a ridurre le barriere e favorire l’autonomia, con particolare attenzione a approcci innovativi nel settore digitale.

Sostenere interventi innovativi e sperimentali per accrescere le competenze digitali e favorire l’inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità e invalidità. Questo l’obiettivo di ‘Zenit’, il nuovo bando promosso dal Fondo per la Repubblica Digitale da 6 milioni di euro, oggetto di un Protocollo di intesa tra il Fondo per la Repubblica Digitale Impresa Sociale e il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. L’iniziativa mira a rafforzare l’autonomia personale attraverso percorsi accessibili che uniscano la formazione digitale, sia di base che avanzata), all’accompagnamento verso il mercato del lavoro e verso la realizzazione personale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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