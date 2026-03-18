A Roma arriva il debutto nazionale di Lupin, il musical, una produzione originale che porta in scena le avventure del famoso ladro gentiluomo. Lo spettacolo racconta le imprese del personaggio attraverso musiche e scene pensate appositamente per il teatro. La produzione coinvolge un cast di attori e musicisti, pronti a trasportare il pubblico nel mondo di Lupin.

Cosa: Il debutto nazionale di Lupin, il musical, una produzione originale dedicata al celebre ladro gentiluomo.. Dove e Quando: Teatro Italia di Roma, il 21 marzo 2026 alle ore 21:00.. Perché: Una messa in scena spettacolare ambientata sull’Orient Express, con musiche jazz e un cast d’eccezione guidato da Flavio Gismondi.. Il mito di Arsène Lupin si appresta a rivivere sotto una luce completamente nuova grazie a un’opera di teatro musicale che promette di incantare il pubblico della Capitale. Sabato 21 marzo 2026, il sipario del Teatro Italia si alzerà su una produzione ambiziosa firmata dalla Compagnia della Corona e dal Teatro Fanin, in collaborazione con l’Orchestra Senzaspine. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Lupin il musical: il ladro gentiluomo arriva a Roma

Articoli correlati

A San Valentino arriva a teatro il ladro più amato di sempre, il Comunale di Cesenatico ospital "Lupin - il musical"Il giorno di San Valentino alla corte del teatro comunale di Cesenatico arriva uno dei rubacuori più celebri di sempre: Lupin.

Leggi anche: ’Lupin, il musical’ il ladro rubacuori stasera al comunale

Approfondimenti e contenuti su Lupin il musical il ladro gentiluomo...

Temi più discussi: Lupin, il musical al Teatro Italia; Lupin-il Musical in scena al Teatro Italia: Gismondi e Cinquantini raccontano la leggenda del ladro gentiluomo; Lupin a Could We Start Again?; Lupin – il musical al Teatro San Babila di Milano – comunicato stampa.

Lupin-il Musical in scena al Teatro Italia: Gismondi e Cinquantini raccontano la leggenda del ladro gentiluomoDebutta il 21 marzo al Teatro Italia, Lupin-il Musical, la narrazione di una leggenda capace di attraversare epoche e linguaggi fino a diventare un’icona pop. Il ... ilmessaggero.it

Lupin, il musical al Teatro ItaliaArsenio Lupin è senza dubbio uno dei personaggi più amati dell’ultimo secolo, capace di attraversare epoche e linguaggi fino a diventare un’icona pop. La sua figura ha ispirato innumerevoli ... romatoday.it

Mobbi x Lupin Quando pensi di aver trovato la cassa... ma è una stazione di ricarica Spoiler: non serve portarla via. Basta appoggiare la carta e noleggiare un powerbank in pochi secondi. Tecnologia semplice. Anche troppo, a quanto pare. Attenzione le - facebook.com facebook