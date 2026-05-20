Al Parco arriva il piccolo insetto ma grande predatore che salverà gli alberi

Da questa mattina, 20 maggio, nel Parco e nei Giardini Reali di Monza sono in corso operazioni di rilascio di un insetto predatore chiamato Rhyzobius lophonthae. Questa specie, di dimensioni ridotte, è stata selezionata per contrastare alcuni problemi di infestazioni che interessano gli alberi della zona. Gli interventi sono condotti dagli agronomi del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, che stanno distribuendo l’insetto in diverse aree del parco. L’obiettivo è favorire la salute delle piante senza ricorrere a trattamenti chimici.

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Un piccolo insetto ma un grandissimo predatore. Scelto per salvare gli alberi del Parco. Da questa mattina, 20 maggio, gli agronomi del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza stanno eseguendo in varie parti del Parco e dei Giardini Reali il rilascio di Rhyzobius lophonthae, insetto antagonista. 🔗 Leggi su Monzatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ciumbala Caciumbala | PICCOLI INSETTI Canzoni per bambini Sullo stesso argomento Al via il piano d’azione contro l’insetto killer degli alberiAl via il piano d’azione predisposto dal Comune di Villasanta per contrastare la diffusione della Takahashia japonica, insetto infestante di origine... Dal 22 al 24 maggio il @parcomaiella arriva a #Pescara: Piazza Salotto si trasforma in uno spazio dedicato a natura, biodiversità e sostenibilità con attività gratuite per tutti! shorturl.at/2RT7m #viaggioinabruzzo #abruzzo #abruzzoturismo x.com Drum & Bass On The Bike arriva in ITALIA - MILANO per la prima volta DOMENICA 17 MAGGIO a partire dalle 15:00 da PARCO ALESSANDRINA RAVIZZA! reddit Al Parco della Magana di Cassano Magnago arriva la Camelot fest, tre giorni d’atmosfera medievaleÈ la seconda edizione della festa nata dalla collaborazione tra associazione Mala Strana, Le Officine e amministrazione comunale. Da venerdì pomeriggio il pratone diventa un accampamento di tende medi ... varesenews.it Arriva Monopoly Italia, Genova sarà il nuovo Parco della VittoriaMilano (askanews) – Genova al posto di Parco della Vittoria, Albissola Marina invece di Vicolo Stretto e Cosenza per Vicolo Corto: le caselle del nuovo Monopoly Italia sono complete. La versione ... affaritaliani.it