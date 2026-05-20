Al Parco arriva il piccolo insetto ma grande predatore che salverà gli alberi

Da monzatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da questa mattina, 20 maggio, nel Parco e nei Giardini Reali di Monza sono in corso operazioni di rilascio di un insetto predatore chiamato Rhyzobius lophonthae. Questa specie, di dimensioni ridotte, è stata selezionata per contrastare alcuni problemi di infestazioni che interessano gli alberi della zona. Gli interventi sono condotti dagli agronomi del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, che stanno distribuendo l’insetto in diverse aree del parco. L’obiettivo è favorire la salute delle piante senza ricorrere a trattamenti chimici.

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Un piccolo insetto ma un grandissimo predatore. Scelto per salvare gli alberi del Parco.  Da questa mattina, 20 maggio, gli agronomi del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza stanno eseguendo in varie parti del Parco e dei Giardini Reali il rilascio di Rhyzobius lophonthae, insetto antagonista. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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