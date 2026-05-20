Giovedì 21 maggio 2026 alle 18:45 si giocherà la partita tra Ajax e Groningen al KRAS Stadium. Sono state rese note le formazioni ufficiali, mentre le quote e i pronostici indicano una probabilità di non superare i tre gol complessivi. La stagione 2025-26 di Eredivisie si è conclusa, e ora si attendono i risultati dei match di play-off che determinano le squadre qualificate alle competizioni europee.

La stagione 2025-26 di Eredivisie si è conclusa e sono noti i partecipanti ai play-off per la qualificazione alle competizioni europee. Ajax, FC Utrecht, Heerenveen e Groningen si contendono un posto nella Conference League 2026-27. Se per tre club può essere un buon risultato, per i quattro volte campioni d’Europa questa può solo essere una. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Ajax-Groningen (giovedì 21 maggio 2026 ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Non più di tre gol al KRAS Stadium

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