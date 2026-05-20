La stagione 2025-26 di Eredivisie si è conclusa e sono stati ufficializzati i club qualificati ai play-off per le competizioni europee. La partita tra due di queste squadre è in programma giovedì 21 maggio 2026 alle 18:45. Sono state rese note le formazioni e le quote per l’incontro, che rappresenta un momento decisivo per la qualificazione alle competizioni continentali. Le squadre coinvolte si preparano a affrontarsi in un match che potrebbe determinare il loro futuro europeo.

La stagione 2025-26 di Eredivisie si è conclusa e sono noti i partecipanti ai play-off per la qualificazione alle competizioni europee. Ajax, FC Utrecht, Heerenveen e Groningen si contendono un posto nella Conference League 2026-27. Se per tre club può essere un buon risultato, per i quattro volte campioni d’Europa questa può solo essere una. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Ajax-Groningen (giovedì 21 maggio 2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici

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Ajax-Groningen sospesa dopo 6 minuti per fuochi dartificio

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