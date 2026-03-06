Sabato 7 marzo 2026 alle ore 16:30 si sfidano Groningen e Ajax in una partita di Eredivisie. Il Groningen aveva iniziato bene la stagione, ma dopo aver perso in casa contro il Fortuna Sittard alla fine di gennaio, ha incassato sei sconfitte di fila. Questa serie di risultati ha fatto uscire la squadra dalla zona playoff della classifica.

Il Groningen aveva disputato una prima parte di stagione eccellente ma dalla fine di gennaio, quando ha perso in casa contro il Fortuna Sittard, ha infilato una serie di sei sconfitte consecutive che lo hanno fatto uscite dalla zona playoff della classifica di Eredivisie. Fatte le debite proporzioni, anche l’Ajax non sta facendo bene: perde. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Groningen-Ajax (sabato 07 marzo 2026 ore 16:30): formazioni, quote, pronostici

