Nella puntata del 20 maggio di Affari Tuoi, una concorrente si è mostrata molto energica e solare durante la trasmissione. Stefano De Martino ha dichiarato che non si sono verificati rischi durante la gara. La presenza di campane a festa è stata evidente più di una volta, sottolineando l’atmosfera di entusiasmo tra i partecipanti. La concorrente in questione ha subito una perdita di denaro, anche se i dettagli specifici non sono stati resi noti.

Una concorrente energica e solare: nella puntata del 20 maggio di Affari Tuoi, le campane a festa ci sono state più di una volta. Sofia dalle Marche, in studio con la zia “Ross”, si è giocata questa partita fino alla fine. A condurre come sempre Stefano De Martino; questo mercoledì, però, è stato insolito, poiché Herbert Ballerina non ha condotto per i primi 6 tiri e ha presentato la sua invenzione (e poi c’è stato un problema). Affari Tuoi, cos’è successo nella puntata del 20 maggio 2026. Le campane a festa sono sempre un buon segnale ad Affari Tuoi; proteggere il podio è l’obiettivo di ogni concorrente passato per il game show di Rai1 condotto da Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino: “Non abbiamo rischiato”. Quanto ha perso la concorrente

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