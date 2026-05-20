Affari Tuoi Stefano De Martino | Non abbiamo rischiato Quanto ha perso la concorrente
Nella puntata del 20 maggio di Affari Tuoi, una concorrente si è mostrata molto energica e solare durante la trasmissione. Stefano De Martino ha dichiarato che non si sono verificati rischi durante la gara. La presenza di campane a festa è stata evidente più di una volta, sottolineando l’atmosfera di entusiasmo tra i partecipanti. La concorrente in questione ha subito una perdita di denaro, anche se i dettagli specifici non sono stati resi noti.
Una concorrente energica e solare: nella puntata del 20 maggio di Affari Tuoi, le campane a festa ci sono state più di una volta. Sofia dalle Marche, in studio con la zia “Ross”, si è giocata questa partita fino alla fine. A condurre come sempre Stefano De Martino; questo mercoledì, però, è stato insolito, poiché Herbert Ballerina non ha condotto per i primi 6 tiri e ha presentato la sua invenzione (e poi c’è stato un problema). Affari Tuoi, cos’è successo nella puntata del 20 maggio 2026. Le campane a festa sono sempre un buon segnale ad Affari Tuoi; proteggere il podio è l’obiettivo di ogni concorrente passato per il game show di Rai1 condotto da Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Dilei.it
Shock ad Affari Tuoi, Stefano De Martino scoppia in lacrime: è mort...
Sullo stesso argomento
Affari Tuoi, Stefano De Martino in difficoltà per la rivelazione della concorrenteLa puntata del 21 marzo di Affari Tuoi è stata, come di consueto, ricca di colpi di scena.
“Ti ho conosciuto a Ibiza, abbiamo anche una foto insieme. Non ti ricorderai…”: la confessione della concorrente di Affari Tuoi spiazza Stefano De MartinoUna rivelazione inattesa ha animato la puntata di giovedì 2 aprile di Affari Tuoi.
È una cifra dignitosa Linda ad Affari Tuoi si ferma proprio sul più bello e accetta l’offerta da 20mila euro dopo una partita piena di colpi di scena insieme al padre Oronzo. Ma il momento più amaro arriva solo alla fine, quando Stefano De Martino apre il pacco facebook
Domani Samurai Jay sarà ospite ad #AffariTuoi con la sua Ossessione. Lo ha appena annunciato Stefano De Martino x.com
Affari Tuoi, la profezia che mette in crisi De Martino: Non era previsto. Puntata insolita e finale clamoroso, cosa è successoAffari Tuoi: il riassunto della puntata del 20 maggio 2026. Cosa è successo in studio con Stefano De Martino, Herbert Ballerina e Martina Miliddi ... libero.it
Affari Tuoi, Stefano De Martino si spoglia e travolge Martina: ScusamiA Affari Tuoi Linda si ferma a 20mila euro ma nel pacco ne aveva 50mila. Intanto Stefano De Martino scatena il caos in studio con Herbert Ballerina ... dilei.it