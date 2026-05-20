Adulava una 12enne per ottenere foto e video a sfondo sessuale | 51enne a processo

Un uomo di 51 anni è stato portato a processo con l'accusa di aver adescato una ragazza di 12 anni, per ottenere foto e video di natura sessuale. Secondo le accuse, avrebbe fatto complimenti sul suo aspetto fisico, promesso regali come scarpe e vestiti nuovi, e manifestato l’intenzione di passare del tempo da soli con la minorenne. La vicenda si è svolta a Lecce, dove le autorità stanno indagando sui fatti emersi.

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