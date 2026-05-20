Accuse inventate dalla ex | assolto dopo 284 giorni di domiciliari Lo Stato lo risarcisce con 33mila euro

Dopo 284 giorni di domiciliari, un uomo è stato assolto dalle accuse mosse dalla sua ex, che si sono rivelate infondate. Lo Stato ha deciso di risarcirlo con 33mila euro, riconoscendo così l’ingiusta privazione della libertà. La vicenda si è conclusa con il reintegro della reputazione dell’uomo, che ha ricevuto il risarcimento come forma di riparazione. La consegna dell’indennizzo è stata accompagnata da dichiarazioni che sottolineano il valore della riparazione per ingiusta detenzione, considerando questa come un gesto di civiltà giuridica.

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