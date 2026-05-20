Aaron Rodgers conferma che la stagione NFL 2026 sarà la sua ultima

In un annuncio ufficiale, il quarterback ha comunicato che la prossima stagione NFL, quella del 2026, sarà la sua ultima. La notizia ha suscitato molte reazioni tra appassionati e addetti ai lavori, dato che si tratta di uno dei giocatori più noti e rappresentativi del campionato. La conferma è arrivata in un momento di grande attenzione per il mondo del football, con molti che seguono con interesse le tappe che lo porteranno al ritiro.

2026-05-20 21:44:00 Giorni caldissimi in redazione! Aaron Rodgers ha confermato che si ritirerà dopo la stagione NFL 2026. Dopo aver allungato la sua decisione sull’opportunità di tornare per un secondo anno con i Pittsburgh Steelers per quattro mesi, Rodgers ha firmato un contratto di un anno del valore di fino a 25 milioni di dollari la scorsa settimana. Ma la carriera del quattro volte MVP non si estenderà alla stagione 2027. Mercoledì, alla domanda dei giornalisti se la sua 22esima stagione in campionato sarà l’ultima, il 42enne Rodgers ha detto: “Sì, è proprio così”. Rodgers ha rivelato che la decisione degli Steelers di assumere Mike... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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