A Monza la cena solidale sotto le stelle

A Monza si è svolta una cena solidale sotto le stelle, ambientata tra i filari di un vigneto locale. La serata ha visto luci soffuse e musica dal vivo, creando un’atmosfera intima e conviviale. I partecipanti hanno potuto gustare piatti curati e condividere il momento con altre persone, in un evento organizzato per sostenere un progetto sociale. L’iniziativa ha attirato un pubblico numeroso, interessato a contribuire a una causa benefica attraverso questa serata speciale.

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Luci soffuse tra i filari dell’unico vigneto produttivo di Monza, musica dal vivo, ottimo cibo e il piacere di stare insieme in una serata davvero speciale per sostenere un progetto sociale. Sabato 6 giugno, dalle 20, l'appuntamento è all'agriparco solidale "Accolti e raccolti” di via Giovanni. 🔗 Leggi su Monzatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento “Le Buone Stelle”: a Battipaglia torna la cena solidale tra alta cucina e impegno socialeIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. A Monza la cena (solidale) sotto le stelleLuci soffuse tra i filari dell’unico vigneto produttivo di Monza, musica dal vivo, ottimo cibo e il piacere di stare insieme in una serata davvero speciale per sostenere un progetto sociale. Sabato 6 ... monzatoday.it La Cena sotto le stelle. All’Agriparco di TavecchioTorna la Cena sotto le stelle, terza edizione, l’evento top 2024 di Fondazione Tavecchio. Appuntamento domani alle 20.30 per la cena esclusiva, immersi nell’unico vigneto di Monza e Brianza, ... ilgiorno.it