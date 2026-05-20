A Monza e Brianza domenica si vota ma alle urne vanno solo i politici

Da monzatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Monza e Brianza domenica si terranno le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale, ma la partecipazione alle urne sarà riservata esclusivamente ai rappresentanti politici. L’appuntamento è fissato per il 24 maggio presso la sede della Provincia, dove si svolgeranno le operazioni di voto. I cittadini non sono chiamati a esprimere preferenze in questa occasione, poiché le elezioni riguardano solamente i membri delle istituzioni politiche locali. La consultazione riguarda quindi un aspetto specifico della gestione amministrativa della provincia.

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Monzesi e brianzoli chiamati alle urne. Ma non tutti. A votare saranno solo i politici. L’appuntamento è per domenica 24 maggio quando, nella sede della Provincia, ci saranno le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale. Si voterà dalle 8 alle 22, mentre lo scrutinio inizierà alle ore 8. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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