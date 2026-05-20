A Casa Make a Scorzè un convegno su opportunità burocrazia e controlli

Giovedì 21 maggio alle 16 si svolgerà presso la sede di Make Group a Scorzè un convegno che affronta temi legati alle opportunità di finanziamento, alle procedure burocratiche e ai controlli fiscali per le imprese. L'incontro, che si terrà in via Moglianese 44, vedrà la partecipazione di professionisti e rappresentanti del settore. L’obiettivo è discutere le modalità di accesso ai contributi e alle agevolazioni, analizzando le sfide legate ai processi amministrativi e alle verifiche fiscali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui