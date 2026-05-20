A Casa Make a Scorzè un convegno su opportunità burocrazia e controlli
Giovedì 21 maggio alle 16 si svolgerà presso la sede di Make Group a Scorzè un convegno che affronta temi legati alle opportunità di finanziamento, alle procedure burocratiche e ai controlli fiscali per le imprese. L'incontro, che si terrà in via Moglianese 44, vedrà la partecipazione di professionisti e rappresentanti del settore. L’obiettivo è discutere le modalità di accesso ai contributi e alle agevolazioni, analizzando le sfide legate ai processi amministrativi e alle verifiche fiscali.
Si terrà giovedì 21 maggio, alle ore 16 nella sede di Make Group in via Moglianese 44 a Scorzè, il convegno dedicato ai contributi e alle agevolazioni per le imprese, promosso per approfondire il rapporto tra finanza agevolata, complessità burocratiche e verifiche fiscali.Clicca qui per. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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