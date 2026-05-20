A Brugherio si celebrano la mitica Edilnord e Silvio Berlusconi | attesa la famiglia del cavaliere

Da monzatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Brugherio si tengono le celebrazioni dedicate alla storica Edilnord, fondata nel 1966 da Silvio Berlusconi, e alla famiglia del cavaliere. La creazione di Edilnord ha segnato un punto di svolta nel panorama residenziale locale, trasformando in modo significativo l’aspetto urbano. La famiglia del politico sarà presente all’evento, che ricorda l’inizio di questa avventura imprenditoriale. La commemorazione si svolge in un momento in cui si ricordano gli anni della fondazione e l’impatto sul territorio.

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Era il 1966 quando Silvio Berlusconi fondava in quel di Brugherio Edilnord, il centro residenziale che ha cambiato per sempre il volto della città. Sabato 23 maggio 2026, il comprensorio Edilnord compie 60 anni e festeggia con unagiornata di celebrazioni aperta a tutti i cittadini. Un. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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