A Biassono il festival della Valtellina

A Biassono si svolge dal 22 al 24 maggio il festival dedicato alla Valtellina, chiamato Valtellina in tour. L’evento si tiene in piazza Don Ghioni e offre un programma di tre giorni con specialità gastronomiche come pizzoccheri e sciatt appena fritti, accompagnate da vini locali. Durante le giornate sono previste anche esibizioni di musica dal vivo. La manifestazione si propone come un’occasione per assaporare i sapori e le tradizioni della regione alpina.

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Dal 22 al 24 Maggio in piazza Don Ghioni a Biassono arriva Valtellina in tour, la tre giorni a base di di pizzoccheri, sciatt appena fritti, vino valtellinese e musica dal vivo. Il programmaDurante la festa si potrà gustare la cucina tipica valtellinese, dagli sciatt croccanti e filanti ai. 🔗 Leggi su Monzatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Castenedolo: Festival Valtellina vs Brianza | Sa fem, mangem?Sa fem, mangem? Il festival Valtellina vs Brianza arriva a Castenedolo e trasforma il Parco Pisa in un grande palcoscenico dedicato ai sapori del... A Biassono il festival della ValtellinaDurante la festa si potrà gustare la cucina tipica valtellinese, dagli sciatt croccanti e filanti ai pizzoccheri, accompagnati da vini e birre tipiche. Ad accompagnare l'evento i mercatini con i prodo ... monzatoday.it