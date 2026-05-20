A 10 anni dalla morte Il ricordo di Pannella leader controcorrente

A dieci anni dalla scomparsa, l’Italia ricorda Marco Pannella con diverse iniziative. Sono stati organizzati manifestazioni e incontri pubblici, e alcuni spazi sono stati intitolati a suo nome. La commemorazione si svolge in varie località del paese, con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo del leader politico e attivista. La giornata è stata dedicata a raccogliere testimonianze e ricordi sulla sua figura pubblica e il suo impegno nel campo politico e sociale.

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Manifestazioni, incontri, ricordi, intitolazione di spazi pubblici. L’Italia rende omaggio a Marco Pannella (foto) a dieci anni dalla morte. Il capo dello Stato Sergio Mattarella: "Una personalità politica che ha impresso un segno nella storia della Repubblica. È riconoscibile il portato delle sue battaglie, condotte spesso da posizioni di minoranza". "Uomo di battaglie, spesso controcorrente, ha vissuto la politica con passione, libertà e determinazione", afferma il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Per il suo omologo a Montecitorio Lorenzo Fontana "va riconosciuto il ruolo di un leader che credeva nello strumento della democrazia diretta e nella centralità del Parlamento". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - A 10 anni dalla morte. Il ricordo di Pannella, leader controcorrente ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Dieci anni fa, il 19 maggio 2016, si spegneva a 86 anni Marco Pannella, storico leader del Partito R Sullo stesso argomento Leggi anche: 10 anni dalla morte di Marco Pannella, leader irrequieto e fuori dagli schemi Mattarella: Pannella, leader controcorrente che ha lasciato un segno? Punti chiave Come ha fatto una minoranza a cambiare le leggi italiane? Quali metodi non convenzionali ha usato per forzare l'agenda politica?... #Stellantis: e-car a Pomigliano dal 2028, il commento di Uliano (Fim Cisl) a #EffettoGiorno. Geopolitica: da Gerusalemme Roberto Bongiorni sul fallimento del piano Trump. E a 10 anni dalla morte di Marco Pannella, il ricordo con @dbellasio tinyurl.com/yvz x.com Il ricordo di Marco Pannella, a dieci anni dalla sua scomparsaNon poteva che iniziare nel segno della contestazione la giornata dedicata alla memoria di Marco Pannella, in occasione del decennale della scomparsa dello storico leader radicale. Il primo appuntamen ... ansa.it quanti anni di carcere andrebbero dati a chi uccide? reddit Marco Pannella, a 10 anni dalla morte l’omaggio di Nessuno tocchi Caino: chi era il leader radicale che ha cambiato l’ItaliaNel decennale della morte del leader radicale, una maratona di confronti e riflessioni sulla giustizia insieme a grandi protagonisti della politica ... affaritaliani.it